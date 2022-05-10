Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu - Son Dakika
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Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu

10.05.2022 10:15
Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu

Kırşehir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları madalya ile döndü.

Kırşehir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları madalya ile döndü.

Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine devam eden güreşçileri, Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na damga vurdular. Şampiyonada, 75 kiloda Aziz Alp Akın Türkiye şampiyonu, 44 kiloda Sayid Ada Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca Afyonkarahisar'da yapılan U-11 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 150 sporcu arasından Kütahya Belediyespor Kulübü Güreşçisi 38 kiloda Osman Emir Çekgel Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. - KÜTAHYA

Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu
Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu

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Kırşehir, Kütahya, Türkiye, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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