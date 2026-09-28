Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi - Son Dakika
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Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

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Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland\'ın golü yetmedi
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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'ta Portekiz, Norveç'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı. Haaland'ın gol attığı karşılaşmada Portekiz'e galibiyeti Joao Felix ve Gonçalo Ramos getirdi. Rafael Leao ise mücadeleye 56. dakikada dahil oldu.

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup'un ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Portekiz 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk maçını da kazanan Portekiz, Norveç deplasmanında aldığı üç puanla gruptaki kusursuz başlangıcını sürdürdü.

JOAO FELIX PERDEYİ AÇTI

Portekiz karşılaşmaya etkili başladı. Konuk ekip, 17. dakikada Joao Felix'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol çıkmazken Norveç, ikinci devrenin hemen başında yıldız golcüsü Erling Haaland ile karşılık verdi. Haaland 51. dakikada fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getirdi.

PORTEKİZ'İN CEVABI 3 DAKİKA SÜRDÜ

Norveç'in beraberlik sevinci uzun sürmedi. Portekiz, Haaland'ın golünden yalnızca üç dakika sonra Gonçalo Ramos ile yeniden öne geçti. 54. dakikada gelen golle skor 2-1'e taşındı.

LEAO 56. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Portekiz'de Rafael Leao karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Yıldız futbolcu, 56. dakikada Francisco Conceiçao'nun yerine oyuna dahil oldu. Kalan dakikalarda iki takım da skoru değiştirecek golü bulamayınca Portekiz sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Portekiz puanını 6'ya yükselterek liderliğini sürdürdü. Norveç ise 3 puanda kaldı.

Rafael LeaoPortekizNorveçSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi - Son Dakika
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