Lider PSG, Lorient'ı 5 golle yendi - Son Dakika
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Lider PSG, Lorient'ı 5 golle yendi

03.04.2022 23:54
Lider PSG, Lorient'ı 5 golle yendi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Lorient'i 5-1 mağlup etti.

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Lorient'i 5-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 30. haftasının son karşılaşmasında PSG, Lorient takımını ağırladı.

Ev sahibi ekibin gollerini 12. ve 90. dakikalarda Neymar, 28. ve 67. dakikalarda Kylian Mbappe ve 73. dakikada Lionel Messi attı. Lorient'ın tek golü ise 56. dakikada Terem Moffi'den geldi.

Bu skorla puanı 68'e ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lorient da 28 puanda kaldı.

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Paris Saint Germain, Lorient, Ligue 1, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lider PSG, Lorient'ı 5 golle yendi - Son Dakika


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