Ligler Planlandığı Gibi Sürecek

- Mecnun Otyakmaz: "Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek"

TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz:

"İstanbul temsilciliğinin, Avrupa için de, Türkiye için de iyi olacağına inanıyoruz"

İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, İstanbul'da yaşanan depremin liglere etkisinin sorulması üzerine, "Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek. Ancak olağanüstü bir durum olursa ve İl Güvenlik Kurulu'ndan böyle bir tavsiye gelirse bunu sonra ayrıca değerlendirebiliriz. Şu an programımızla devam ediyoruz" dedi.

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Çırağan Palace Kempinski'de gala yemeği düzenlendi. Gala yemeği öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, "Öncelikle herkese geçmiş olsun. Böyle bir günde deprem olması bizi üzdü. Allah'tan tatildi ve çocuklar sokaktaydı. Ayrıca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün federasyonumuzda çocukları ağırladık ve onlarla güzel bir aktivite yaptık. Ama depremle bu gölgelendi. Bütün ülkemize ve şehrimize geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

"Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek

İstanbul'da yaşanan depremin ligdeki karşılaşmalara etkisi olup, olmayacağının sorulması üzerine Otyakmaz, "Öyle bir belirsizlik gözüküyor ama bu konuda bizim verdiğimiz bir karar yok. Liglerimiz planlandığı şekilde devam edecek. Ancak olağanüstü bir durum olursa ve İl Güvenlik Kurulu'ndan böyle bir tavsiye gelirse bunu sonra ayrıca değerlendirebiliriz. Şu an programımızla devam ediyoruz" diye cevap verdi.

"Avrupa için de, Türkiye için de iyi olacağına inanıyoruz"

UEFA'nın İstanbul temsilciliği için ise Mecnun Otyakmaz, "2026 yılında bir final karşılaşmamız var. 2027'de de var. Ayrıca 2032'de de Avrupa Şampiyonası var. Dolayısı ile çok sık işlerimiz olacak. Gelişlerimiz gidişlerimiz çok fazla olacak. O yüzden sayın başkanımızın tasarrufları ile de hem UEFA Başkanı hem de TFF Başkanı'nın yaptığı ikili görüşmelerde böyle karar verildi. İstanbul'un başkanımızın deyişi ile 'Napolyon'a sormuşlar dünyanın merkezi neresi diye o da İstanbul' demiş. Oradan atıfla kendi aralarında İstanbul'da merkezin olmasının çok iyi olacağı konuşuldu. Dolayısı ile bugün bunu uyguluyoruz. Şimdi de gala yemeğindeyiz. Avrupa için de, Türkiye için de iyi olacağına inanıyoruz. Bu hepimiz için kolaylık ve ayrıcalık olacağını düşünüyoruz" açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'daki yeni görevi için ise Otyakmaz, " Ceyhun Kazancı'dan boşalan yer görev dağılımında tekrar bana düştü. Tecrübelerime dayanarak arkadaşlarımız bu görevi bana layık gördüler. ABD'ye gitmek için elimizden gelen her şeyi yöneticiler olarak yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.