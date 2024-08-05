Lille-Fenerbahçe maçına doğru - Son Dakika
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Lille-Fenerbahçe maçına doğru

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile zor bir maç oynayacaklarını ve galip gelmek istediklerini söyledi. Mourinho, takımın iyi hazırlandığını ve oyuncularının en iyisini yapmalarını beklediğini belirtti. Mert Hakan Yandaş ise Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

05.08.2024 19:52
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, iki takım için de zor bir maç olacağını ve galip gelmek istediklerini söyledi.

Mourinho, karşılaşma öncesi konakladıkları Otel Barriere Lille'de gerçekleştirilen basın toplantısına orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile katıldı.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını belirten Mourinho, "Zor bir maç olacağını biliyorum. Yarınki maçı kazanmayı umuyorum. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçları sonrası rakibimizi izlemeye başladık. Çok fazla izledik. Ekibimle sezon öncesi oynadıkları tüm maçları izledik. Celta, Wolfsburg ve Belçika takımlarına karşı oynadıkları maçları izledik. Yeni bir teknik direktörleri var. İyi bir takım. Çok iyi oyuncuları var. David dışında ilk günden beri tam takım çalıştılar. Bizim için zor bir maç olacak ama onlar için de zor bir maç olacak." diye konuştu.

Sezon başı itibarıyla şu ana kadar sadece Fred'in sakatlık yaşadığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Fred'in yaşamış olduğu önemli bir sakatlık var. Onun dışında takımın durumu iyi. Şu ana kadar 7 maç oynadık, 40 antrenman yaptık ve bu süreçte sadece bir sakatlık yaşadık. Avrupa Şampiyonası ve transferler nedeniyle takıma geç katılan oyuncular var. Kondisyon yüklemeleri devam ediyor. Durumları her geçen gün iyiye gidiyor. Lugano maçından bu yana çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maça hazırız. İlk defa Avrupa Şampiyonası'nın olduğu bir dönemde sezonu erken açıyorum. Zor çünkü resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra oyuncular farklı dönemlerde takıma katılıyor. Bu da işimizi zorlaştırıyor ama bahane sunmayı sevmem. Bu maç için motiveyiz. Her zaman aynı şeyi söylerim; benim motivasyonum her zaman bir sonraki maçtır. Yarın da böyle olacak."

Portekizli teknik adam, transfer söylentilerine ilişkin ise "Türkçe bilmediğim için televizyonda ne söylediğinizi ve sosyal medyada ne yazdığınızı anlamıyorum. Bu yüzden bu söylentilerin dışındayım. Türkçe konuşmayı isterdim ama bazen de konuşamadığım için mutlu oluyorum. Fred yarın bizimle olmayacak ama başka oyuncularımız var. Elimdeki oyunculardan en iyisini yapmalarını bekliyorum. Her teknik adam daha fazla oyuncu ister ama bu konuda sakinim ve elimdeki oyuncularla işime odaklanmış durumdayım. Tabii ki transfer dönemi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona 'hoş geldin' derim ama umutsuz değilim. Oyuncularıma her şeylerini verecekleri konusunda güveniyorum." yorumunu yaptı.

Kulübün hedefleri hakkında değerlendirmede bulunan Mourinho, "Kulüp bana hiçbir zaman Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın bir ihtiyaç olduğunu söylemedi. Şampiyonlar Ligi'ne katılırsak kulüp, Türk futbolu ve futbolcular açısından bir prestij olacak. Bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz?' diye sorsanız, 'her şey mümkün ama mucizelere inanmam.' derim. Ancak 'Avrupa Ligi'ni kazanabilir miyiz?' diye sorsanız, 'evet kazanabiliriz.' derim. Buna rağmen 'Şampiyonlar Ligi'nde mi, Avrupa Ligi'nde mi oynamak istersiniz?' diye sorsanız, 'Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim.' derim. Tabii ki Lugano'dan daha zor bir kura ama Lille için de zor bir kura. Biz de bu rakipler için zor bir takımız. Yarın güzel bir futbol mücadelesi olacak." şeklinde görüş belirtti.

Mert Hakan Yandaş: "Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız"

Lille'in uzun yıllardır birlikte oynayan iyi bir takım olduğunu dile getiren Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, "Nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyoruz. Tecrübeli bir hocamız ve iyi bir takımımız var. Yarınki maça iyi hazırlandık. İnşallah İstanbul'a iyi bir sonuçla dönüp Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Forma mücadelesi için tatlı bir rekabet olduğunu kaydeden Mert Hakan, "Fenerbahçe Kulübü, çok büyük bir kulüp. Her sezon yeni gelen oyuncular oluyor, böyle büyük bir kulüpte bu çok normal. Bizim de işimiz rekabeti artırıp takımı ileri taşmak. Burada 5. sezonum. Birçok oyuncuyla oynadık. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her zaman da böyle olmaya devam edecek. Gelen oyunculara, katkı vermeleri ve takıma adapte olmaları için yardımcı olmaya çalışıyoruz. 5 dakika da olsa 90 dakika da olsa Fenerbahçe formasını elimden geldiğince iyi temsil etmek için mücadele ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takım içindeki mutluluğun camia için önemine değinen tecrübeli oyuncu, "Hocamızın herkesle iletişimi çok sıcak. Bu büyük bir avantaj. İnsan ilişkileri de bence çok iyi. Bunu samimiyetiyle yaptığını düşünüyorum. Camiaya karşı sorumluluklarım var. Genel olarak bütün takımla aram çok iyi. Geçen sezon bizi öne çıkaran şey, takımın birlikteliğiydi. Samandıra'daki mutluluğun Fenerbahçe camiasına yansıdığını düşünüyorum. Bu yüzden Samandıra'daki mutluluk bizim için çok önemli." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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