Üye Girişi
Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok - Son Dakika

Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok

15.02.2022 11:02
Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi.

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu söyledi.

Rumen teknik adam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dinamo Kiev'in Antalya'da üçüncü kış hazırlık kampını geçirdiğini ifade ederek, programlarının 3 ay önceden hazırlandığını ve asla değişikliğe gidilmediğini belirtti.

Dinamo Kiev'in ilk hazırlık kampının 17 Ocak'ta İspanya'nın Alicante kentinde başladığını dile getiren Lucescu, 31 Ocak'ta ikinci kamp için Türkiye'ye geldiklerini aktardı.

Antalya'da iyi bir hazırlık dönemi geçirmekte olduklarına değinen Lucescu, "Daha önceki yıllarda da kamp tercihim hep Antalya'dan yana olmuştu. Sırbistan, Karadağ, Kazakistan ekipleriyle hazırlık karşılaşmaları yapıyoruz. 10 Şubat'ta ikinci kamp dönemi sona erdi ve takım üç günlüğüne Ukrayna'ya geri döndü. Bu program zaten kulübün internet sitesinde çok önceden duyurulmuştu. 13 Şubat'ta devre arası kampının üçüncü dönemi için tekrar Antalya'da çalışmalara başladık ve 22 Şubat'a kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım"

Ukrayna Premier Ligi'nde lider Shakhtar Donetsk'in 2 puan gerisinde yer alan Dinamo Kiev'in tecrübeli teknik direktörü, Rusya ile yaşanan gerginlik nedeniyle takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaların, bir Rumen gazeteci tarafından yalan haber olarak yayıldığını kaydetti.

Kendi gündemlerinin savaş olmadığının altını çizen Lucescu, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım. 2014'teki olaylarda Donetsk'te son ana kadar takımın başındaydım. Kimseden çekinmiyorum ve korkmuyorum. Dinamo Kiev'in ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Takım hazırlıklarını tamamlayınca Kiev'e geri dönecek. Kamp programları üç ay önceden belirlendi. Bizim işimiz futbolu güzelleştirmek."

YORUMLAR
500

Ukrayna, Antalya, Rusya, Kiev, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Lucescu'nun gündeminde Ukrayna-Rusya gerilimi yok - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement