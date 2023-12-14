UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son haftasında İsviçre'de oynanacak Lugano- Beşiktaş maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.
Stat: Letzigrund
Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka
Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Celar, Cimignani
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Emrecan Bulut, Amartey, Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Chamberlain, Muleka, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun
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