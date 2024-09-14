Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçiren yeni transfer Victor Osimhen, karşılaşmanın bitiş düdüğü çalar çalmaz dikkat çeken bir harekete imza attı.

GALİBİYETİ TRİBÜNDE KUTLADI

Türkiye'ye ve Süper Lig'e hızlı uyum sağlamış gibi gözüken Victor Osimhen, Çaykur Rizespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte galibiyeti tribünde kutladı. Nijeryalı golcü 5-0'lık galibiyetle gelen 3 puanın sevincini sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadı.

İşte o anlar;