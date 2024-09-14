Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçiren yeni transfer Victor Osimhen, karşılaşmanın bitiş düdüğü çalar çalmaz dikkat çeken bir harekete imza attı.
Türkiye'ye ve Süper Lig'e hızlı uyum sağlamış gibi gözüken Victor Osimhen, Çaykur Rizespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte galibiyeti tribünde kutladı. Nijeryalı golcü 5-0'lık galibiyetle gelen 3 puanın sevincini sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı - Son Dakika
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