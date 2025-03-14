Maçın bile önüne geçti! işte Fenerbahçe'nin çeyrek finalden eden 117. dakikadaki penaltı pozisyonu - Son Dakika
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Maçın bile önüne geçti! işte Fenerbahçe'nin çeyrek finalden eden 117. dakikadaki penaltı pozisyonu

Maçın bile önüne geçti! işte Fenerbahçe\'nin çeyrek finalden eden 117. dakikadaki penaltı pozisyonu

Rangers'a penaltılarda kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, uzatmaların 117. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın rakip ceza sahasında yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Sarı-lacivertlilerin yoğun itirazı eşliğinde yaklaşık 2 dakika VAR'da incelenen pozisyon sonrası oyun devam etti. Kanarya'nın Avrupa defterini kapatmasının ardından maçın hakem ekibine tepki yağdı.

14.03.2025 02:07
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Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında Kadıköy'de 3-1 mağlup olduğu Rangers'a deplasmandaki rövanşta 120 dakika sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur şansını penaltılara taşıdı. Penaltılarda rakibine 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, turnuvaya veda ederken uzatmalarda temsilcimizin penaltı beklediği pozisyon karşılaşmaya damga vurdu.

117. DAKİKADA PENALTI İTİRAZI

Fenerbahçe, karşılaşmanın 117. dakikasında penaltı bekledi. Oyuna sonradan dahil olan Mert Hakan Yandaş, ceza sahasında rakip futbolcundan gelen darbe sonrası yerde kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho, futbolcular ve bütün Fenerbahçe cephesi, söz konusu pozisyona uzun süre itiraz etti. Yaklaşık 2 dakika süren VAR incelemesinin ardından oyun devam etti. Jose Mourinho itirazı nedeniyle sarı kart gördü.

SARI-LACİVERTLİLERDEN TEPKİ YAĞDI

Fenerbahçe'nin penaltılarda rakibine yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından söz konusu pozisyon karşılaşmanın bile önüne geçerek en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, karara tepki gösterirken müsabakanın Norveçli hakemi Espen Eskas başta olmak üzere tüm hakem heyetini eleştiri yağmuruna tuttu.

İşte o pozisyon;

Maçın bile önüne geçti! işte Fenerbahçe'nin çeyrek finalden eden 117. dakikadaki penaltı pozisyonu
GÖRÜNTÜ: TRT 1

Mert Hakan Yandaş, Glasgow Rangers, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor Maçın bile önüne geçti! işte Fenerbahçe'nin çeyrek finalden eden 117. dakikadaki penaltı pozisyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maçın bile önüne geçti! işte Fenerbahçe'nin çeyrek finalden eden 117. dakikadaki penaltı pozisyonu - Son Dakika
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