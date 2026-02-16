Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Fatih Tekke'nin zor anları - Son Dakika
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Fatih Tekke'nin zor anları

16.02.2026 09:26
Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor derbisi son anları, günler sonra gündem oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin endişeli, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun ise kendinden emin tavırları dikkat çekti. Bu görüntüler, kısa sürede yayılarak en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor derbisinin son anlarına ait bir görüntü, maçtan günler sonra sosyal medyada gündem oldu.

ENDİŞELİ TEKKE, KENDİNDEN EMİN TEDESCO

Karşılaşmanın son dakikalarında ekrana yansıyan karede Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin endişeli hali dikkat çekerken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun daha sakin ve kendinden emin tavırları öne çıktı.

Söz konusu görüntü, sosyal medyada kısa sürede yayılarak en çok konuşulan anlardan biri haline geldi. Taraftarlar iki teknik adamın beden dilini yorumladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    poşetsaray'dan 5 yiyorsun bu kadar üzülmüyorsun konu fener olunca kalpten gideceksin 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
