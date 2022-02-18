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Mahallede maç var - Son Dakika

Mahallede maç var

18.02.2022 08:34
Mahallede maç var

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği kuraları çekildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği kuraları çekildi.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Pazartesi günü başlıyor.

Etkinliğin kura çekimleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ASKF Başkanı Mutlu Önal, Şube Müdürleri Ahmet Metin ve Yakup Deliktaş tarafından yapıldı.

"Mahallede Maç Var" etkinliğine tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de yoğun ilginin olduğunu belirten İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spor sevgisinin aşılanması ve tabana yayılması noktasında önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, tüm takımlara başarı temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Mahallede maç var
Mahallede maç var

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23 Nisan, gençlik, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mahallede maç var - Son Dakika Spor


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