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'Mahallede maç var' etkinliği başladı - Son Dakika

'Mahallede maç var' etkinliği başladı

21.02.2022 17:48
'Mahallede maç var' etkinliği başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal'ın yaptığı...

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal'ın yaptığı başlama vuruşu ile başladı.

Spor sevgisi olan her çocuğun rahatlıkla erişebildiği mahalle futbolunun heyecan ve saflığını 23 Nisan ruhu ile birleştirerek bütün ülke çocuklarına yayma amacıyla başlatılan 23 Nisan Futbol Turnuvası 'Mahallede Maç Var' etkinliği Argıncık Amatör Spor Tesislerinde başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başlangıç vuruşunun akabinde yaptığı açıklamada; "Mahallede Maç Var etkinliğine Kayseri'den yoğun bir katılımın olması bizleri ziyadesiyle memnun etti. Spor sevgisinin aşılanması ve tabana yayılması noktasında önemli bir etkinlik, bizler her daim dediğimiz gibi spor tabana yaymak ülkemizde ve ilimizde sporu çağ atlatacak. Bu önemli etkinliğe katılan tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

'Mahallede maç var' etkinliği başladı
'Mahallede maç var' etkinliği başladı
'Mahallede maç var' etkinliği başladı

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'Mahallede maç var' etkinliği başladı 'Mahallede maç var' etkinliği başladı Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi Kayseri 1. Amatör Küme fikstürü çekildi

23 Nisan, gençlik, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Mahallede maç var' etkinliği başladı - Son Dakika Spor


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