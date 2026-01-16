Malatya Yeşilyurtspor forvet hattını Tayyip Kanarya ile güçlendirdi

T.F.F. 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir transferin altına imza attı. Ligin ilk yarısında Silifke Belediyespor takımında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve 10 golle grubun gol kralı olan Tayyip Kanarya ile tüm konularda anlaşma sağlandı.

Malatya Yeşilyurtspor, dış transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına seçilen Ramazan Ayhan Başkanlığındaki Yönetim Kurulu, takım kadrosunu güçlendirmek adına başlattığı transfer harekatında önemli bir ismi, turuncu-yeşilli renklere bağladı.

Malatya Yeşilyurtspor'un gol yollarındaki etkinliğini artırmak için forvet arayışlarını aralıksız sürdüren kulüp yönetimi, ligin ilk yarısında Silifke Belediyespor takımında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken ve 10 golle grubun gol kralı olan Tayyip Kanarya ile tüm konularda anlaşmaya vardı.

Uzun süredir gol yollarında yaşanan sıkıntıyı aşmak isteyen Malatya Yeşilyurtspor Kulüp Yönetimi, bu transferle birlikte hücum gücünü önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Ramazan Ayhan Başkanlığındaki yeni yönetimin ilk hamlelerinden biri olan Tayyip Kanarya transferi, camiada da büyük heyecan oluşturdu.

Forvet hattına yapılacak takviyeler için yoğun bir mesai harcayan Malatya Yeşilyurtspor yönetimi, gol yollarındaki etkinliğiyle ön plana çıkan deneyimli oyuncuyu renklerine bağlayarak devre arası transfer döneminde önemli bir adım atmış oldu. Teknik heyetin de olumlu raporu doğrultusunda gerçekleştirilen transferin, takımın ikinci yarıdaki performansına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni transfer Tayyip Kanarya'nın kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması ve teknik heyetin görev vermesi halinde hafta sonu oynanacak karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Malatya Yeşilyurtspor, yapılacak yeni transferlerle birlikte ligde üst sıralara tırmanmayı ve sezon sonunda hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. - MALATYA