Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci - Son Dakika
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Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci

16.05.2022 14:12
Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatyalı Güreşçiler, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grekoromen Grup Şampiyonasında başarı göstererek, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etmenin sevincini yaşıyor.

Malatyalı Güreşçiler, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grekoromen Grup Şampiyonasında başarı göstererek, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etmenin sevincini yaşıyor.

Kars'ta iki gün düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Güreş Grekoromen Grup Şampiyonasında Malatya Güreş Takımı, grubu ikinci olarak tamamladı.

Başarısından dolayı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde eden sporculara, Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından da hediye verileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci
Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci
Malatyalı Güreşçilerin Türkiye Şampiyonası sevinci

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Türkiye, Malatya, Güreş, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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