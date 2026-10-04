Malezya'da Bahreyn Grand Prix'sini kazanan Verstappen kariyerinin 72. zaferine ulaştı

Malezya'da Bahreyn Grand Prix'sini kazanan Verstappen kariyerinin 72. zaferine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1'de sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini Red Bull'dan Max Verstappen kazandı. Malezya'daki Sepang Pisti'nde yağış nedeniyle geç başlayan yarışta Verstappen sezonun ilk, kariyerinin 72. galibiyetini alırken Kimi Antonelli ikinci, Lewis Hamilton üçüncü oldu.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
Orta Doğu'daki güvenlik endişeleri nedeniyle Malezya'da düzenlenen Bahreyn Grand Prix'si, 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde 55 tur üzerinden gerçekleştirildi.
Yoğun yağış nedeniyle yaklaşık 1,5 saat geç başlayan yarışta 1 saat 47 dakika 14.808 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ilk, kariyerinin 72. etap galibiyetini elde etti.
Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, liderin 2.307 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'den Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, 4.919 saniye farkla üçüncü oldu.
Güvenlik aracı pistteyken otomobilinde problem yaşayan Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü George Russell ise 3. sırada götürdüğü etabın 50. turunda yarış dışı kaldı.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1. Kimi Antonelli (İtalya): 320
2. George Russell (Büyük Britanya): 236
3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 214
4. Charles Leclerc (Monako): 191
5. Lando Norris (Büyük Britanya): 188
Takımlar
1. Mercedes: 556
2. Ferrari: 405
3. McLaren: 316
4. Red Bull: 298
5. Racing Bulls: 90
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