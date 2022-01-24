Manavgat Belediyesi voleybol takımı kuruyor

Manavgat Belediyesi, gençleri ve çocukları spora özendirmek ve sporu kent halkıyla buluşturmak amacıyla kadın ve erkek voleybol takımı kurma hazırlıklarına başladı.

Eylül ayında yeni voleybol sezona hazırlık çalışmaları kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde başvuru kayıtları oluşturan Manavgat Belediyesi, 8 ve 18 yaş aralığındaki kız ve erkekler için voleybol takımı kuracak. Antrenör İsmet Deniz eşliğinde çalışma yapacak olan sporcu adayları minik, yıldız ve genç kategorilerinde hem kadın hem de erkek branşlarında müsabakalara çıkabilecek. Takımlar ise 12 kişiden oluşacak. Başvuru duyurusunun yapılmasının ardından birçok genç, alt yapı çalışmalarına katılmayı hedefliyor. Çocukları spora özendirmek ve sporun tüm branşlarına katkı sağlamak için çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın adını başarılarla duyurmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Sözen, "Manavgat Belediyesi olarak gençlerimizin iyi yetişmesi, bilinçli bir şekilde geleceğine yön vermesi için birçok sosyal çalışmayı hayata geçirdik. Bu çalışmalar kapsamında güreş ve futbol takımlarımızda yer alan çocuklarımız şampiyonluklar elde ederek bizleri gururlandırıyor. Şimdi de voleybol takımı çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Yetenekli sporcuların yetişmesine katkı sağlamış olacağız. Manavgat Belediyesi ailesi olarak gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA