Manisa, Armin Hodzic'i Kiraladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Hatayspor'dan Armin Hodzic'i 1 yıllığına kiraladı.

Manisa Futbol Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Armin Hodzic ve kulübü Hatayspor ile oyuncunun 1 yıl geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. 24 yaşındaki orta saha oyuncumuz Armin Hodzic'in imza töreni önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Ailemize katılan Armin Hodzic'e hoş geldin diyor, Siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - MANİSA