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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Manisa Basket, Troy Brown'u transfer etti.

Manisa Basket'ten yapılan açıklamada, şutör oyun kurucu ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapan Brown'un takıma katıldığı belirtildi.

Brown'un 2018 NBA Draft'ında Washington Wizards tarafından 18. sıradan seçildiğinin belirtildiği açıklamada, "Brown, sırasıyla Chicago Bulls, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves ve Detroit Pistons takımlarında toplam 356 maça çıktı. Çok yönlülüğü ve oyununun her iki alanındaki etkili performansıyla ön plana çıkan yeni oyuncumuz, sezonun geri kalanında takımımızın önemli parçalarından birisi olmaya hazır. Manisa Basket ailesine hoş geldin." ifadelerine yer verildi.