Manisa Büyükşehir Belediyesi sporcusu milli formayı giyecek

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İstanbul'da düzenlenecek olan Çocuklar Balkan Karate Şampiyonasında Manisa Büyükşehir Belediyesi sporcusu Mehmet Talha Yıldız ilk kez milli formayı giyecek.

İstanbul'da 12 ülkeden 1660 sporcunun yarışacağı Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası 30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Mehmet Talha Kartal Yıldız +50 kg'da milli formayla Türkiye'yi temsil edecek. Manisa Büyükşehir Belediyesi Karate Antrenörü Ali Eşsiz, "Kartal Ailesini tebrik ederiz. İlk defa milli formayı giyecek sporcumuza başarılar dileriz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA