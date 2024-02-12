Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden iki Manisa takımı 18. haftada karşı karşıya geldi. Yunusemre Belediyespor Yıldızspor 45 FK'yı 1-0 yenerek ligde 4., üst üste 2. galibiyetini aldı. Gruptaki bir diğer Manisa takımı Manisa 1965 Spor Kulübü ise kendi evinde İzmirspor ile 2-2 berabere kaldı.
Yunusemre Belediyespor, Yıldızspor 45 Futbol Kulübü'nü tek golle geçerek alt sıralardan kurtulma adına kritik bir galibiyete imza attı.
Bölgesel Amatör Lig 4. grup 18. hafta mücadelesinde Yunusemre Belediyespor, Yıldızspor 45 Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Muradiye Tuncay Erkan Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, Mavi Beyazlılar 69. dakikada Furkan Erol'un ayağından bulduğu golle üç puanı hanesine yazdırdı. Ligde son 8 maçta 11 puan toplayan Yunusemre Belediyespor, bu sonuçla 18 puana yükseldi ve ligdeki çıkışını sürdürdü. Yunusemre gelecek hafta Tavşanlı Linyitspor'u ağırlayacak. Yıldızspor 45 FK ise haftaya deplasmanda Tavşanlı Tepecikspor'a konuk olacak.
Grubun bir diğer Manisa takımı Manisa 1965 Spor Kulübü ise kendi evinde İzmirspor ile 2-2 berabere kalarak ligdeki 3. Sıradaki yerini korudu. Manisa 1965 Spor Kulübü ligin 19. Haftasında deplasmanda Bilecik 1969 Spor'un konuğu olacak. - MANİSA
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Son Dakika › Spor › Manisa'da BAL 4. Grup maçları sonuçlandı - Son Dakika
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