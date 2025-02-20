Manisa'da Güreş Şampiyonası Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Manisa'da Güreş Şampiyonası Başarısı

Manisa\'da Güreş Şampiyonası Başarısı

Salihli Misak-ı Milli öğrencileri, Manisa'da 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

20.02.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen yıldızlar güreş şampiyonasında Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli İmam Hatip öğrencileri, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

Yıldızlar Güreş Şampiyonası, Manisa'da düzenlendi. Şampiyonada Salihli Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli İmam Hatip öğrencileri, boy gösterdi. Salihlili güreşçiler, başarılı performans ile 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak, şampiyonada göz doldurdu.

Şampiyonada Salihli Misak-ı Milli ve Misak-ı Milli İmam Hatip öğrencilerinden 33 kiloda Ezgi Erüş, 36 kiloda Elanur Höge, 42 kiloda Elif Er, 46 kiloda Nurgül Oruç, 50 kiloda Elif Tekin, 54 kiloda Nurdan Tekin, 58 kiloda Berfin Hayat Özdemir altın, 33 kiloda Afşin Erüş, 36 kiloda Nehir Tekin, 42 kiloda Bedevi Hanım Özkan, 58 kiloda Hevvi Viyan Toktaş gümüş, 33 kiloda Nisanur Demir, 48 kiloda Polat Özdemir ve 41 kiloda Emir Narçicek bronz madalya kazandı. Başarılı güreşçiler, düzenlenen törenle madalyalarını aldı.

Dereceye giren Salihlili güreşçiler, Mart ayında Rize'de yapılacak Türkiye Şampiyonasında, Salihli ve Manisa'yı temsil edecek.

Okul Müdürü Yücel Ersoy, Manisa'dan madalya ile dönen sporcuları tebrik edip, emeği geçen İsmail Bingöl ve Büşra Bingöl'ü teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Salihli, Eğitim, manisa, Gümüş, Spor, Rize, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da Güreş Şampiyonası Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
12:47 Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
12:10 Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu Nur Viral utancından yüzünü kapattı Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
12:09 Dikkat sizin de cebiniz yanabilir İzmariti yere atıp ceza yedi Dikkat sizin de cebiniz yanabilir! İzmariti yere atıp ceza yedi
11:59 ABD’de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona’da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti ABD'de 3 haftada 7. uçak kazası: Arizona'da iki uçak çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti
11:59 Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay Derbide düdük çalacak yabancı hakem hakkında dikkat çeken detay
11:56 e-Devlet’ten yeni hizmet Resmi Gazete’de yayımlandı e-Devlet'ten yeni hizmet! Resmi Gazete'de yayımlandı
11:54 Mehmet Ali Erbil’in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik Mehmet Ali Erbil'in acı günü: Değerli kayınvalidemi yitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:45:50. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da Güreş Şampiyonası Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.