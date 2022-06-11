Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu - Son Dakika
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Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu

11.06.2022 17:23
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu

Manisa'da Mini Voleybol Şenliği, 35 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Manisa'da Mini Voleybol Şenliği, 35 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi ve Voleybol İl Temsilciliği'nin katkılarıyla Mini Voleybol Şenliği düzenlendi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 2010-2011 yaş grubunda 35 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şenlikte derecelendirme yapılmazken, çocuklar hem eğlendi hem de doyasıya voleybol oynadı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte sporcular maç esnasında büyük heyecan yaşadı. Bazı sporcular takım arkadaşlarına tezahüratlarla destek verdi. Şenlikte tüm sporculara madalya takdim edildi. Organizasyonda Yunusemre Belediyesi tarafından sporculara, antrenörlere ve hakemlere pilav-ayran dağıtımı yapıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diledi. - MANİSA

Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu

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Kaynak: İHA

Yunusemre, voleybol, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu - Son Dakika

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