 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manisa SAL'da liderlikler devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa SAL'da liderlikler devam ediyor

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig A Grubunda Kırkağaç Altay ve B Grubunda 1965 Nurlupınar Gençlergücü liderliklerini sürdürüyor. A Grubunda Kırkağaç Altay 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 22 puanla lider durumda bulunurken, B Grubunda 1965 Nurlupınar Gençlergücü 8 galibiyet ve 24 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

Manisa SAL\'da liderlikler devam ediyor
01.01.2024 - 11:42,
Abone Ol

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig (SAL) A Grubunda Kırkağaç Altay 8 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet ve 22 puanla lider durumda bulunurken, B Grubunda 1965 Nurlupınar Gençlergücü 8 maçta 8 galibiyet ve 24 puanla C Grubunda ise Alaşehir Belediyespor 7 galibiyet 1 beraberlik ve 22 puanla gruplarında namağlup liderliklerini devam ettiriyor.

Manisa SAL A Grubunda Kayalıoğluspor Bakır Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerken, Halitpaşa Belediyespor kendi evinde Saruhanlı Belediyespor FK'ya 9-1 yenildi. Mecidiyeköy Tarım Kredispor kendi evinde Gördes Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, Kırkağaç Acar İdman Yurdu kendi evinde Kırkağaç Altay'a 3-0 yenildi. Soma 301 Karaelmasspor ise kendi evinde Koldere FK'yı 4-0 yendi. Grupta Kırkağaç Altay 22 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubu 9. hafta mücadelelerinde 1965 Nurlupınar Gençlergücü oynadığı 8 maçta 8 galibiyet alarak namağlup liderliğini devam ettirdi.

1965 Nurlupınar Gençlergücü 45 Barbaros Gençlikspor'u 5-1 mağlup ederken, Turgutlu İstasyonspor Çatalköprüspor'u 4-1, Çıkrıkçıspor Manisa Lalelispor'u 7-1, Mütevelli 1965 Spor Manisaspor'u 2-0 yenerken Manisa Karaköyspor ile Maltaspor 1-1 berabere kaldı. 1965 Nurlupınar Gençlergücü 24 puanla liderliğini devam ettirirken Mütevellispor 19 puanla 2., Maltaspor 17 puanla 3., Manisaspor 15 puanla 4., Turgutlu İstasyonspor 15 puanla 5., 45 Barbaros Gençlikspor 11 puanla 6., Manisa Karaköyspor 11 puanla 7., Çatalköprüspor 9 puanla 8., Çıkrıkçıspor 6 puanla 9., Manisa Lalelispor 3 puanla 10. ve ligden çekilen Aşağı Çobanisasapor 0 puanla 11. sırada yer aldı.

SAL C Grubu'nda Tepeköyspor kendi evinde Killik Belediyespor'a 3-0 yenilirken, 1984 Salihlispor kendi evinde Selendi Belediyespor'a 6-0 yenildi. Köprübaşı Belediye Gençlikspor kendi evinde Salihli Belediyespor'u 2-1 yenerken, Kulaspor kendi evinde Alaşehir Belediyespor'a 5-1 yenildi. Kula Ülküspor ise kendi evinde Kapancıspor'u 5-0 yendi. Grupta Alaşehir Belediyespor 22 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Alaşehir Belediyespor, Kırkağaç, Manisa, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa SAL'da liderlikler devam ediyor - Son Dakika


11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01
Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58
Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45
Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an

Son Dakika
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
09:58 Anten tamir etmek için balkona çıkan itfaiye erinin feci ölümü! Beton zemine böyle düştü
09:45 Uygulama noktasından kaçan alkollü sürücü: Sanırım ünlü oluyorum
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 12:09:24. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa SAL'da liderlikler devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement