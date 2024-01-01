Manisa SAL\'da liderlikler devam ediyor

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig (SAL) A Grubunda Kırkağaç Altay 8 maçta 7 galibiyet 1 mağlubiyet ve 22 puanla lider durumda bulunurken, B Grubunda 1965 Nurlupınar Gençlergücü 8 maçta 8 galibiyet ve 24 puanla C Grubunda ise Alaşehir Belediyespor 7 galibiyet 1 beraberlik ve 22 puanla gruplarında namağlup liderliklerini devam ettiriyor.

Manisa SAL A Grubunda Kayalıoğluspor Bakır Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerken, Halitpaşa Belediyespor kendi evinde Saruhanlı Belediyespor FK'ya 9-1 yenildi. Mecidiyeköy Tarım Kredispor kendi evinde Gördes Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, Kırkağaç Acar İdman Yurdu kendi evinde Kırkağaç Altay'a 3-0 yenildi. Soma 301 Karaelmasspor ise kendi evinde Koldere FK'yı 4-0 yendi. Grupta Kırkağaç Altay 22 puanla namağlup lider durumda bulunuyor.

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubu 9. hafta mücadelelerinde 1965 Nurlupınar Gençlergücü oynadığı 8 maçta 8 galibiyet alarak namağlup liderliğini devam ettirdi.

1965 Nurlupınar Gençlergücü 45 Barbaros Gençlikspor'u 5-1 mağlup ederken, Turgutlu İstasyonspor Çatalköprüspor'u 4-1, Çıkrıkçıspor Manisa Lalelispor'u 7-1, Mütevelli 1965 Spor Manisaspor'u 2-0 yenerken Manisa Karaköyspor ile Maltaspor 1-1 berabere kaldı. 1965 Nurlupınar Gençlergücü 24 puanla liderliğini devam ettirirken Mütevellispor 19 puanla 2., Maltaspor 17 puanla 3., Manisaspor 15 puanla 4., Turgutlu İstasyonspor 15 puanla 5., 45 Barbaros Gençlikspor 11 puanla 6., Manisa Karaköyspor 11 puanla 7., Çatalköprüspor 9 puanla 8., Çıkrıkçıspor 6 puanla 9., Manisa Lalelispor 3 puanla 10. ve ligden çekilen Aşağı Çobanisasapor 0 puanla 11. sırada yer aldı.

SAL C Grubu'nda Tepeköyspor kendi evinde Killik Belediyespor'a 3-0 yenilirken, 1984 Salihlispor kendi evinde Selendi Belediyespor'a 6-0 yenildi. Köprübaşı Belediye Gençlikspor kendi evinde Salihli Belediyespor'u 2-1 yenerken, Kulaspor kendi evinde Alaşehir Belediyespor'a 5-1 yenildi. Kula Ülküspor ise kendi evinde Kapancıspor'u 5-0 yendi. Grupta Alaşehir Belediyespor 22 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. - MANİSA