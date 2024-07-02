Manisa TÜFAD'ın yeni başkanı Cemil Uğur oldu - Son Dakika
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Manisa TÜFAD'ın yeni başkanı Cemil Uğur oldu

Manisa TÜFAD\'ın yeni başkanı Cemil Uğur oldu

Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin olağan genel kurulunda Cemil Uğur başkanlığa seçildi. Seçimde 117 oy alan Uğur, diğer aday Mehmet Dağdelen'i geride bıraktı.

02.07.2024 11:34
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Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapılan olağan genel kurulunda Cemil Uğur başkanlığa seçildi.

Mevcut başkan Özer Şenoğlu'nun aday olmadığı ve Manisa Çok Amaçlı spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda Cemil Uğur ile Mehmet Dağdelen yarıştı. 232 antrenörün oy kullandığı ve 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 117 oy alan Cemil Uğur Manisa TÜFAD'ın yeni başkan seçilirken, diğer aday Mehmet Dağdelen ise 112 oy aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Manisa TÜFAD'ın yeni başkanı Cemil Uğur oldu - Son Dakika

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