Manisa TÜFAD\'ın yeni başkanı Cemil Uğur oldu

Spor

Manisa Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin yapılan olağan genel kurulunda Cemil Uğur başkanlığa seçildi.

Mevcut başkan Özer Şenoğlu'nun aday olmadığı ve Manisa Çok Amaçlı spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulda Cemil Uğur ile Mehmet Dağdelen yarıştı. 232 antrenörün oy kullandığı ve 3 oyun geçersiz sayıldığı seçimde 117 oy alan Cemil Uğur Manisa TÜFAD'ın yeni başkan seçilirken, diğer aday Mehmet Dağdelen ise 112 oy aldı. - MANİSA