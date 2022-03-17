Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor

17.03.2022 11:19
Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor

Güreşte performansıyla beğeni toplayan Beyzanur Akkuş, mankenle çalışarak madalya elde ettiği bu branşta milli takım formasını hedefliyor.

Güreşte performansıyla beğeni toplayan Beyzanur Akkuş, mankenle çalışarak madalya elde ettiği bu branşta milli takım formasını hedefliyor.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde yaşayan Beyzanur Akkuş, 3 yıl önce hem boş vakitlerini sporla değerlendirmek hem de sağlıklı bir bedene kavuşmak için Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvurdu.

Burada görevli güreş antrenörü Mustafa Çiftçi'nin yönlendirmesiyle güreşe başlayan Beyzanur, ilçede kendi kategorisinde sporcu olmadığı için kilosuna uygun güreş mankeniyle antrenman yaparak bu sporun inceliklerini öğrendi.

2020'de katıldığı Türkiye Okullar Arası Genç Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda ikincilik elde eden Beyzanur, bu yıl 4-6 Mart'ta Yozgat'ta gerçekleştirilen aynı organizasyonda Türkiye şampiyonu oldu.

15 yaşındaki Beyzanur Akkuş, AA muhabirine, güreşe ilk başladığında çok ciddiye almadığını sadece sağlıklı yaşam için bu sporu yaptığını söyledi.

Antrenörünün kendisine güveni sayesinde daha verimli çalışarak şampiyonalara katılacak seviyeye geldiğini anlatan Beyzanur, "Bundan sonra daha çok çalışıp daha iyi yerlere gelmek için özen göstereceğim." diye konuştu.

Beyzanur Akkuş, en büyük hedefinin milli formayı giyerek elde edeceği başarılarla ülkesini gururlandırmak olduğunu dile getirdi.

Kentte kızlar güreşe ilgi göstermediği için antrenmanlarını güçlükle yapabildiğini ifade eden genç sporcu, şunları kaydetti:

"Partner sorunum olduğu için çalışmalarımı güreş mankeniyle yapıyorum. Bütün imkanlara sahibiz. Kendi yaş grubumda yeni sporcu arkadaşlarımı mindere bekliyorum. Hem boş vakitlerini sporla değerlendirmiş olurlar hem de daha iyi antrenman yapma şansı buluruz. Ailelerin desteğini bekliyorum. Bu şekilde milli formayı giyeceğimi umuyorum."

Çiftçi: "Beyza ve ablası, Bayburt için güzel örnek oldu"

Antrenör Mustafa Çiftçi, 3 yıl önce Beyzanur'un ablası İkranur'la Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne geldiğini, ablasının milli güreşçi olduğunu, Beyzanur'un da bu doğrultuda ilerlediğini söyledi.

Şu anda önlerinde birkaç hedefleri olduğunu aktaran Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri sporcumuza milli takım formasını giydirmek. Daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesini sağlamak. Beyza ve ablası, Bayburt için güzel örnek oldu. Biz de aileleri bilinçlendirerek kızlarımızı topluma kazandırıp başarılı bireyler haline getirmeye çalışıyoruz."

YORUMLAR
500
Rektör Çitçi'den TÜBİTAK projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi Rektör Çitçi'den TÜBİTAK projelerinde görev alan akademisyenlere teşekkür belgesi Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar, Letonya Savunma Bakanı Pabriks ile görüştü

Bayburt, Çiftçi, Akkuş, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
10:59 Tiryakileri üzecek haber: 2 dolara sabitlemek istiyorlar, sigara fiyatları 30 lirayı geçebilir!
10:56 UNİCEF açıkladı: Ukrayna'daki savaşta her 1 saniyede bir çocuk mülteci oluyor
10:36 Yeni araştırma: Toplumun yüzde 71'i sahip olduklarını bile kaybetmekten, yüzde 64'ü asgari ihtiyaçlarına bile ulaşamamaktan korkuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 11:35:36. #1.11#
SON DAKİKA: Mankenle antrenman yaparak güreşte şampiyon olan Beyzanur, milli formayı hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement