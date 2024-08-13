Mansur Yavaş, Taha Akgül ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Spor

Mansur Yavaş, Taha Akgül ile Bir Araya Geldi

Mansur Yavaş, Taha Akgül ile Bir Araya Geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi. Yavaş, Akgül'e jübile yapacağı maçı izlemeye geleceğine dair söz verdi ve ASKİ Spor Kulübü'nün başarılarını takdir etti.

13.08.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, milli güreşçi Taha Akgül ile bir araya geldi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Paris 2024 Olimpiyatları'nda kariyerinin üçüncü olimpiyat madalyasını kazanarak aktif spor hayatını noktalayan Taha Akgül'ü ve ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık katında konuk etti.

"Beklentimiz ülkemizi gururla temsil edecek güreşçilere sahip olmamızı sağlaması"

ASKİ Spor Kulübü'nden 6 sporcunun olimpiyat kotası aldığı gün Taha Akgül'e jübile yapacağı maçı izlemeye geleceğine dair söz verdiğini söyleyen Yavaş, "Orada altın madalyayı kazanıp jübilesini yapmasını bekliyorduk ama maalesef pek kurallara uyulmadı. 20-25 saniyeyi kala tekrar ihtarı verdiler ama Taha rakiplerine bir puan vermeden bronz aldı. Maalesef sporda böyle adaletsizlikler oluyor ama tabii ki şimdiye kadar ülkemize kazandırdığı şampiyonluklar, İstiklal Marşımızı sürekli olarak dünyanın çeşitli yerlerinde okutması bizi devamlı gururlandırdı ve bence Türk spor tarihine de güreş tarihine de adını altın harflerde yazdırdı. Bundan sonra kendisinden beklentimiz ASKİ Spor Kulübü'nde daha önce başlattığımız, yeni güreşçilere yönelik çalışmaları arttırarak kendisi gibi şampiyonlar yetiştirip ülkemizi gururla temsil edecek güreşçilere sahip olmamızı sağlaması" diye konuştu.

3-4 yıldır ailesinden ve eşinden ayrı kaldığını söyleyen Akgül, bebeğinin doğumuna sayılı günler kaldığını dile getirerek, "Yarın ailemin yanına gideceğim o yüzden bugün başkanımıza teşekkür edelim dedik. Çünkü kendisi 10 gün boyunca orada yanımızdaydı. Biz de en azından bir iade-i ziyaret yapalım dedik. Elini öpmeye geldik, helallik istemeye geldik kendisinden" dedi.

"ASKİ Spor Kulübü tüm branşlarda ses getiren bir kulüp olacak"

Kariyerine ASKİ Spor Kulübü'nde antrenör olarak devam edeceğini söyleyen Akgül, "Zaten aynı zamanda serbest güreşten sorumlu asbaşkanım. Bundan sonra inşallah genç kardeşlerimizin özellikle olimpiyat yolunda başarılı olmaları için hem vitrin tarafında hem altyapı tarafında hizmetlerimizi büyüteceğiz. Başkanımız önderliğinde ASKİ Spor Kulübü bundan sonra olimpiyatlarda da inşallah sadece güreş branşında değil diğer branşlarda da ses getiren bir kulüp olacaktır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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