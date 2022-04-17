Maraton İzmir'de yeniden rekor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3'üncüsünü düzenlediği ve geçen yıl Etiyopyalı Tsegaye Getachew'in 2.09.35'lik derecesiyle " Türkiye'nin en hızlı parkuru" olan Maraton İzmir'den yine rekor çıktı. Bu kez Kenyalı Lanny Rutto, 2.09.27 ile rekoru 8 saniye geliştirmeyi başardı. Böylelikle Maraton İzmir'in ülkemizin en hızlı parkuru olma özelliği bir kez daha perçinlenirken, "Maraton, yeniden" sloganına uygun olarak rekor da yenilendi. Erkeklerde 2'nciliği Kenya'dan Meshack Kiprop Koech 2.11.21, 3'üncülüğü yine Kenya'dan Mathew Kemboi 2.13.03 ile elde etti.

Bingöllü Yavuz Ağralı, 2.20.02 ile erkekler kategorisinde Türk sporcular arasındaki en iyi dereceyi koşup yarışı 9'uncu tamamladı ve büyük başarı elde etti. Kadınlarda Etiyopya'dan Letebrhan Haylay Gebreslasea 2.27.35 ile ilk sırayı alırken, Kenyalı Lilian Chemweno 2.28.18 ile 2'nci, aynı ülkeden Helen Jepkurgat 2.30.54 ile 3'üncü oldu. Aydınlı Derya Kaya, 3.04.29'luk derecesiyle kadın Türk atletler arasında 8'inci oldu. 10 kilometre erkeklerde Bedri Şimşek 0.33.45 finişe ilk varan atlet olurken, Hamdullah Ablay 2'nci, Mehmet Aydıngör 3'üncülüğü elde etti. Kadınlarda Tuğçe Karakaya 0.37.44 ile ilk sırayı alırken, Rahime Tekin 2'nci, Özlem Işık 3'üncü oldu.

4 MİLYON TL'YE YAKIN BAĞIŞ YAPILDI

4 Nisan'da başlayan Maraton İzmir Adım Adım Yardımseverlik Koşusu Bağış Kampanyaları'nda tam bir İzmir dayanışması yaşandı. 10 binden fazla bağışçı, Maraton İzmir'de yarışan atletler üzerinden sivil toplum kuruluşlarına 4 milyon TL'ye yakın bağışta bulundu. Bağış kampanyaları 2 Mayıs'a kadar devam edecek.

- İzmir