Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre - Son Dakika
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Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

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Marco Asensio ameliyat olacak! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
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Bir süredir dizine uygulanan iğne tedavisine olumsuz yanıt veren Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio'nun yurt dışında ameliyat olacağı, İspanyol oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de İspanyol yıldız Marco Asensio’nun dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacağı iddia edildi.

ASENSIO AMELİYAT OLACAK

A Spor'da yer alan habere göre; Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli hücum oyuncusu Marco Asensio’dan kötü haber geldi. Bir süredir diz bölgesinde yaşadığı rahatsızlık sebebiyle iğne tedavisi uygulanan İspanyol futbolcunun, bu tedaviye olumsuz yanıt vermesi üzerine operasyon geçirmesine karar verildi.

EN AZ 2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Haberde, Asensio’nun ameliyatını yurt dışında olacağı, ameliyat sonrası rehabilitasyon süreciyle birlikte başarılı oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 karşılaşmada sahaya çıkan Asensio, toplam 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Alper Hakan Mehmet Alper Hakan:
    yalan açıklama asensio rest çekti gidiyor hepsi bu 0 2 Yanıtla
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