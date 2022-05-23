Marek Hamsik milli takımı bıraktı - Son Dakika
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Marek Hamsik milli takımı bıraktı

23.05.2022 13:16
Marek Hamsik milli takımı bıraktı

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamsik, milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Yıldız oyuncu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu kararı verebilmek için uzun süre düşündüğünü belirterek, "15 yıl sonra futbol kariyerimin önemli ve harika bir bölümünü kapatmaya karar verdim. Milli futbol kariyerimi bitirdim. Çok gurur duyduğum uzun ve güzel bir yolculuktu. Slovak milli futbol takımının büyük başarılarıyla birlikte olabildiğim için çok mutluyum. Milli takımın en büyük başarısındaydım. 2010 Dünya Kupası'nı Güney Afrika'da, 2016 ve 2021'de Avrupa Şampiyonası'nı tamamlayan bir takımın parçası olabildim. Slovakya milli takımını kaptan olarak 50'den fazla karşılaşmada liderlik etmek benim için büyük bir onurdu" dedi.

"Ülkesini temsil etmeyi her zaman büyük bir onur" olarak gördüğünü belirten Hamsik, sözlerini şöyle tamamladı: "Maçlardan önce Slovak marşını söylemek ve tribünlerde bayraklarımızla taraftarları görmek her zaman harikaydı. Bir oyuncunun daha fazla motivasyona ihtiyacı bile yoktu. Burada birlikte çalışmaktan onur duyduğum tüm hocalara, takım arkadaşlarıma ve uygulama ekiplerine teşekkür ederim ve birlikte Slovak futbolunun başarısı için her şeyi yapmaya çalıştılar. Milli takımımızın maçlarında görüşmek üzere" dedi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

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