Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı - Son Dakika

İstanbul'da oynanan Trabzonspor- Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü.

TRABZONSPORLULAR CANINI ZOR KURTARDI

Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü. Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular olay yerinden hızla uzaklaştı.