Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı

15.05.2022 23:37

Karagümrük karşılaşmasının ardından Fenerbahçe taraftarları, Marmaray'da 3 Trabzonspor taraftarına linç girişiminde bulundu. Söğütlüçeşme durağında birçok Fenerbahçeli taraftarın saldırıda bulunduğu Trabzonsporlular trenden kaçtı.

İstanbul'da oynanan Trabzonspor- Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü.

TRABZONSPORLULAR CANINI ZOR KURTARDI

Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü. Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular olay yerinden hızla uzaklaştı.

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Son Dakika Spor Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı - Son Dakika
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