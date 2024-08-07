Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocukların verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerinin yanı sıra gelişimine de büyük katkı sağlayan Marmaris Belediyesi Yaz Kursları devam ediyor. Yüzlerce öğrencinin 12 branşta aldığı eğitimler sürüyor.

07.08.2024 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çocukların verimli bir yaz tatili dönemi geçirmelerinin yanı sıra gelişimine de büyük katkı sağlayan Marmaris Belediyesi Yaz Kursları devam ediyor.

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen yaz kurslarında yüzlerce öğrencinin 12 branşta aldığı eğitimler sürüyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çocukların kişisel gelişimine yön vermek amacıyla Temmuz ayında başlayan kurslara 6-15 yaş aralığındaki toplam 1016 öğrenci kayıt yaptırdı. Yüzme Eğitim Merkezi'nde uzman eğitmenler tarafından verilen branşlar arasında çocuk pilatesi, drama, halk oyunları, jimnastik, Latin dansları, masa tenisi, modern dans, resim, ritim, yüzme ve zumba yer alıyor.

Futbola giden çocuklar ise eğitimlerini, Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu'nda alıyor. 2 ay boyunca çocukların en yoğun ilgi gösterdiği branşlar yüzme, resim ve jimnastik oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan, çocukların eğlenerek öğrendikleri, kendilerini sporda ve sanatta geliştirebildikleri kurslar, Ağustos ayı sonunda düzenlenecek kapanış töreniyle sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Marmaris Belediyesi, Marmaris, Çocuk, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:21 Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun Mısır uyardı: İran hava sahasından uzak durun
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:32 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:29 Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı Aşırı sıcakların kavurduğu ülkede arabaların kaputları şişmeye başladı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:14 Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 23:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris Belediyesi Yaz Kursları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement