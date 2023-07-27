Martin Skrtel'in Profilinde Hala Türk Bayrağı Var - Son Dakika
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Martin Skrtel'in Profilinde Hala Türk Bayrağı Var

27.07.2023 20:59

Türkiye'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de forma giyen Slovak savunmacı Martin Skrtel, futbolu bırakmasına rağmen sosyal medya profilinde hala Türk bayrağı bulunduruyor. Skrtel, uzun süren başarılı Liverpool kariyerinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve daha sonra Medipol Başakşehir ve Spartak Trnava'da forma giymiştir.

Ülkemizde uzun yıllar Fenerbahçe ve Başakşehir formasını terleten Martin Skrtel'in Türkiye'den ayrılması ve futbolu bırakmasına rağmen sosyal medya hesabından profil fotoğrafı olarak Türk bayrağını tercih etmesi dikkat çekiyor.

PERFORMANSIYLA MEST ETMİŞTİ

Uzun süren başarılı Liverpool kariyerinin ardından 2016-17 sezonunda 6 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan başarılı savunmacı, burada gösterdiği performansla da herkesin takdirini kazanmıştı.

Yıldız futbolcu ülkemize hayran! Türkiye'den gitti ama profilinde hala Türk bayrağı var

PROFİLİNDE TÜRK BAYRAĞI VAR

Fenerbahçe'nin ardından Başakşehir'e transfer olan Slovak savunmacı, burada da gerek sportmen kişiliği gerekse profesyonelliğiyle takdir toplamıştı. 37 yaşında futbolu bıraktığını açıklayan Skrtel'in sosyal medyada profil fotoğrafı olarak Türk bayrağını kullanıyor. Skrtel bu davranışıyla Türk takipçilerinin takdirini kazandı.

Yıldız futbolcu ülkemize hayran! Türkiye'den gitti ama profilinde hala Türk bayrağı var
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Martin Skrtel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Martin Skrtel'in Profilinde Hala Türk Bayrağı Var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Martin Skrtel'in Profilinde Hala Türk Bayrağı Var - Son Dakika
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