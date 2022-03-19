Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

19.03.2022 12:20
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

KYK Yurtları arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası sona erdi.

KYK Yurtları arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası sona erdi. 10 ilin yarıştığı turnuvada Erkeklerde Erzurum, Kadınlarda ise Malatya şampiyon oldu. İki ekip Kocaeli'nde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum'da düzenlenen İller arası 25'nci Masa Tenisi Şampiyonası sona erdi. Beş gün süren turnuvada Erkeklerde Erzurum, Kadınlarda ise Malatya şampiyon oldu. 2021-2022 Öğretim Yılı KYK Genel Müdürlüğü iller arası Masa Tenisi müsabakaları 10 ilin katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Spor Salonu'nda yapıldı. Nefes kesen müsabakalar sonunda final karşılaşmaları dün oynandı.

Erkeklerde Erzurum kadınlarda Malatya birinci oldu

15 hakemin görev yaptığı İller arası Masa Tenisi Bölge Şampiyonası'nın koordinatörlüğünü Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Vedat Engin ile Eğitim Şube Müdürlüğünden Talip Önelge üstlendi. Nefes kesen karşılaşmaların final bölümü ise dün oynandı. Erkeklerin finalinde Erzurum ile Kayseri karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakadan galip ayrılan Erzurum şampiyon oldu. Erzincan üçüncülüğü elde ederken, Malatya dördüncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise final müsabakası Erzurum ile Malatya arasında oynandı. Mücadeleyi kazanan Malatya şampiyon olurken Erzurum ikincilik ödülünü kazandı. Yozgat üçüncü oldu. Sivas ise dördüncü sırada turnuvayı bitirdi.

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı turnuvaya Kırşehir, Sivas, Kayseri, K. Maraş, Elazığ, Tunceli, Adıyaman, Erzincan ve Malatya illeri katıldı. Bölge şampiyonasında ilk dördü giren illere kupa ve madalyaları takdim edildi. Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, İbrahim Hakkın Yurt Müdürü İbrahim Akpınar, Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Çağlayan ile diğer davetliler ilk dörtte yer alan takımların madalya ve kupalarını verdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel, ev sahipliğini üstlendikleri masa tenisi Bölge Grup Şampiyonası'nda çekişmeli müsabakaların ardından Erkeklerde şampiyon olan Erzurum ile Kadınlarda şampiyonluğu kazanan Malatya'nın Kocaeli'nde yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na katılacaklarını söyledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk şampiyonaya katılan tüm takımlara teşekkür ederken, erkeklerde şampiyon olarak Türkiye finallerine katılacak olan Erzurum ile Kadınların bölge birincisi Malatya'ya başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

YORUMLAR
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gençlik, Kocaeli, Malatya, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu - Son Dakika


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