Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.
Sarı-kırmızılı takımla üçüncü sezonunu geçiren Icardi, 85. resmi maçına Elfsborg karşısında çıktı. Bu müsabakaya kadar 60 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki santrfor, İsveç temsilcisi karşısında perdeyi açan golü kaydetti. Toplamda 61 gole ulaşan Icardi, Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros ile gol sayılarını eşitledi.
Eğer Icardi, 1 gol daha atarak Baros'u geçmeyi başarırsa, gözünü Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikecek. Hagi, Galatasaray formasıyla 192 maçta 72 gol atarak kulübün en golcü yabancı oyuncusu unvanına sahip. Icardi, sezon bitmeden Hagi'nin rekorunu geçerek zirvede yer almayı hedefliyor.
Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor - Son Dakika
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