Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor

Geniş Video İzle

Mauro Icardi, Elfsborg karşılaşmasında Galatasaray'daki 61. golünü atarak Milan Baros'u yakaladı ve sarı-kırmızılıların en çok gol atan yabancı oyuncuları listesinde ikinci sıraya ortak oldu. Arjantinli yıldız, sezon sonuna kadar 72 gol atarak kulübün en golcü yabancı oyuncusu unvanına sahip Gheorghe Hagi'yi geçerek zirveye oturmayı hedefliyor.

23.10.2024 23:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendiği karşılaşmada takımının ilk golünü atan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti.

BAROS'U YAKALADI, İKİNCİ OLDU

Sarı-kırmızılı takımla üçüncü sezonunu geçiren Icardi, 85. resmi maçına Elfsborg karşısında çıktı. Bu müsabakaya kadar 60 kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki santrfor, İsveç temsilcisi karşısında perdeyi açan golü kaydetti. Toplamda 61 gole ulaşan Icardi, Galatasaray'da resmi maçlarda en fazla gol atan yabancı oyuncu listesinde ikinci sırada bulunan Çek santrfor Milan Baros ile gol sayılarını eşitledi.

GÖZÜ HAGI'NIN KOLTUĞUNDA

Eğer Icardi, 1 gol daha atarak Baros'u geçmeyi başarırsa, gözünü Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikecek. Hagi, Galatasaray formasıyla 192 maçta 72 gol atarak kulübün en golcü yabancı oyuncusu unvanına sahip. Icardi, sezon bitmeden Hagi'nin rekorunu geçerek zirvede yer almayı hedefliyor.

SON 6 MAÇTA 4 GOL ATTI

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi. Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.

Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor

Gheorghe Hagi, Mauro Icardi, George Hagi, Milan Baros, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bilişim Hurda:
    ADAMIN KRALI EYT li forvetlere benzemez 16 9 Yanıtla
  • Alpi:
    Salıncağını yağladı Feroş ve Tangalı jimnastik kulübünü bekliyor 12 6 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bjk ve fenerin Manevi Kocası 10 4 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    gavatos mauro ve esi wanda.ancak gese gibi bir takima yakisir zaten 3 4 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Pehh Altına Ediyor 2 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
23:03 En mutlu günüydü Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay En mutlu günüydü! Saldırıda şehit düşen kadın mühendisle ilgili kahreden detay
23:00 Cevdet Yılmaz’dan ’Güvenlik zafiyeti’ iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama Cevdet Yılmaz'dan 'Güvenlik zafiyeti' iddialarıyla ilgili dikkat çeken açıklama
21:40 Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış İşte TUSAŞ’ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri Hainler dikkat çekmemek için bakın ne yapmış! İşte TUSAŞ'ı kana bulayan teröristlerin yeni görüntüleri
20:50 TUSAŞ’a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi TUSAŞ'a hain saldırının ardından acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Maalesef şehit sayımız yükseldi
10:48 Son bir yılda ilk Piyasada olumlu sinyal Son bir yılda ilk! Piyasada olumlu sinyal
10:48 Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli’ye kürsüden ip fırlattı Müsavat Dervişoğlu, Bahçeli'ye kürsüden ip fırlattı
10:26 Benzin ve motorine zam bekleniyor Benzin ve motorine zam bekleniyor
10:25 MİT ve Emniyet’ten PKKKCK’ya ortak operasyon MİT ve Emniyet'ten PKK/KCK'ya ortak operasyon
10:13 Bahçeli’nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti’de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu Bahçeli'nin çağrısına tepki gösteren İYİ Parti'de toplantı öncesi tüm sıralara şehit fotoğrafları konuldu
10:11 Brezilya’da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi Brezilya'da öldü denilen bebek, cenaze töreninde yaşam belirtisi gösterdi
09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:51 Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi Şoför direksiyonda bayıldı yolcular olası bir faciayı önledi
09:50 Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif Otostop çeken gence tır şoföründen ahlaksız teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 02:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.