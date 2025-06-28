Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi saha içi olduğu kadar futbol dışındaki hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.
10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift mahkemece resmen ayrıldı. Bir yandan Mauro Icardi'nin çocukları için eski eşi Wanda Nara'ya açtığı velayet davası devam ediyordu.
Mahkeme kararıyla, Mauro Icardi'nin kızlarını Wanda Nara'nın evinden alıp bir hafta boyunca birlikte yaşama hakkı tanındı.
Nara, mahkeme kararına rağmen çocuklarını Icardi'ye teslim etmeyince eve polis geldi. Wanda Nara kapıyı açmadı. Icardi bu sebeple yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldı. Uzun bekleyişin ardından çocuklarına kavuşup evden ayrıldı.
Son Dakika › Spor › Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi - Son Dakika
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