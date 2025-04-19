Mecnun Otyakmaz Kasımpaşa-Sivasspor Maçını İzledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, Kasımpaşa- Sivasspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Müsabakayı TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz, tribünden takip etti. Otyakmaz, karşılaşmayı Kasımpaşa Başkanı Mehmet Fatih Saraç ile birlikte izledi. - İSTANBUL