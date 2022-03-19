Medipol Başakşehir: 2-1 - Son Dakika

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

ADANA DEMİRSPOR: Muric - Tayyip, Samet, Alper (Dk.78 Rassoul), Svensson, Gökhan, Stambouli, Akintola (Dk.64 Balotelli ), Yunus (Dk.90+3 Erhun), Vargas, Assombalonga (Dk.64 Bjarnason)MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK: Volkan- Duarte, Şener (Dk.86 Pizzi ), Ndayishimiye, Lima , Berkay (Dk.46 Tolga), Salih(Dk.46 Aleksic), Chadli, Deniz, Trezeguet (Dk.86 Emre), OkakaGOLLER: Dk.38 Tayyip, Dk.80 Bjarnason ( Adana Demirspor ) - Dk.48 Aleksic (Medipol Başakşehir FK)SARI KARTLAR: Yunus, Balotelli (Adana Demirspor)- Ndayishimiye, Tolga (Medipol Başakşehir FK)

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. 8'inci dakikada Adana Demirspor'un sol taraftan kazandığı köşe vuruşunda Vargas'ın ortasına yükselen Samet'in yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 17'nci dakikada Adana Demirspor'da Stambouli, Salih'ten baskıyla topu kazanıp pasını Yunus'a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girmek üzereyken savunmanın müdahalesiyle düştü. Hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı verdi.18'inci dakikada Adana Demirspor'un ceza sahası yayında kazandığı serbest vuruşu Vargas kullandı. Bu futbolcunun şık vuruşunda top sol direğe çarparak oyun alanına döndü.34'üncü dakikada Adana Demirspor atağında soldan derine inen Alper, uzak köşeye ortaladı. Topla buluşan Akintola, ceza sahasında Yunus'a pasını verdi. Yunus'un gelişine şutunda top üstten auta çıktı.37'nci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz, çaprazdan ceza sahası yayına doğru çalımlarla ilerleyip şutunu attı. Adana Demirspor savunmasına çarpan top, Muric'in kucağında kaldı.38'inci dakikada Adana Demirspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Vargas'ın ortasına yükselen Samet'in kafa vuruşunda top Volkan'dan döndü. Dönen topa kayarak vuran Tayyip, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-046'ncı dakikada Adana Demirspor atağında topu süren Yunus, çalımlar ceza sahasına girdiği sırada rakip takımın savunmasının müdahalesiyle yere düştü. Hakem, pozisyona devam kararı verdi.Mücadelenin ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.48'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağdan gelen pası alan Tolga, ceza sahası dışından kaleye yakın bölgeye orta yaptı. Ceza sahası içinde yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top Muric'i aşarak ağlarla buluştu: 1-157'nci dakikada Adana Demirspor kontra atağında solda topla buluşan Yunus hızla ceza sahası yayına doğru ilerledi. Çalımlarla önünü boşaltan Yunus'un sert şutunda Volkan, topu son anda kornere çeldi.68'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında sağda topla buluşan Deniz Türüç, köşeden ceza sahası dışındaki Trezeguet'i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla dışarı gitti.75'inci dakikada ani baskı sonucu rakip yarı sahada topu kazanan Adana Demirspor'da Bjarnason'un ceza sahasına girmeden attığı şut, kaleci Volkan'da kaldı.80'inci dakikada Adana Demirspor atağında orta sahada topu alan Bjarnason, pasını sağdaki Yunus'a verdi. Yunus hızla ceza sahasına girdi ve derine inerek tekrardan kale önündeki Bjarnason'u gördü. Bjarnason'un gelişine plasesiyle top ağlara gitti: 2-1Karşılaşma Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

- Adana