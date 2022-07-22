Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı

22.07.2022 01:07

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, evinde karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kalarak tur şansını sonraki karşılaşmaya bıraktı.

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile berabrlik golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

RÖVANŞ 28 TEMMUZ'DA

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

SZYSZ İLK MAÇINDA GÖLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Patryk Szysz turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta golünü attı. Mücadelenin 76. dakikasında Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil olan Szysz, 83. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

MACCABİ NETANYA 10 KİŞİ KALDI

İsrail ekibi, 90+2 dakikada Galabov'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören Galabov, 90+2 dakikada Crivelli'ye yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

CHOUİAR İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in yeni transferlernden Münir Chouiar de İstanbul ekibindeki ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı. Chouiar, mücadelenin 57. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

İSRAİLLİ TARAFTARLAR SAHAYA MEŞALELER ATTI

Maccabi Netanyalı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler attı. Saha içine düşen meşaleler yoğun dumana sebep oldu.

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Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının ardından Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya maçının ardından Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir tur şansını 1-1 beraberlikle İsrail'e bıraktı - Son Dakika

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