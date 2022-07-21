Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı

21.07.2022 22:45
Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile berabrlik golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu mücadelenin rövanşı 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'de oynanacak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Szysz ilk maçında golünü attı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Patryk Szysz turuncu-lacivertli formayla çıktığı ilk resmi maçta golünü attı.

Mücadelenin 76. dakikasında Serdar Gürler'in yerine oyuna dahil olan Szysz, 83. dakikada takımına 1-1'lik beraberliği getiren golü attı.

Maccabi Netanya 10 kişi kaldı

İsrail ekibi, 90+2 dakikada Galabov'un gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören Galabov, 90+2 dakikada Crivelli'ye yaptığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartını, ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Chouiar ilk resmi maçına çıktı

Medipol Başakşehir'in yeni transferlernden Münir Chouiar de İstanbul ekibindeki ilk resmi maçına Maccabi Netanya karşısında çıktı.

Chouiar, mücadelenin 57. dakikasında Deniz Türüç'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

İsrailli taraftarlar sahaya meşaleler attı

Maccabi Netanyalı taraftarlar maçın başlama düdüğüyle birlikte sahaya meşaleler attı.

Saha içine düşen meşaleler yoğun dumana sebep oldu.

YORUMLAR
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Benni Lam: 'Kazanmak için elimizden geleni yapacağız' Benni Lam: 'Kazanmak için elimizden geleni yapacağız'
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Maccabi Netanya, Başakşehir, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı - Son Dakika

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