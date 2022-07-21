Chouiar, mücadelenin 57. dakikasında Deniz Türüç 'ün yerine oyuna dahil oldu ve kalan dakikalarda forma giydi.

Mücadelenin ilk yarısı Maccabi Netanya'nın 2. dakikada Itzhak ile bulduğu golle konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda baskısını arttıran Medipol Başakşehir 83. dakikada Patryk Szysz ile berabrlik golünü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Medipol Başakşehir tur umutlarını İsrail'e bıraktı - Son Dakika

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