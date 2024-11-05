Mehmet Sadık Vefa, TMF Başkanı oldu - Son Dakika
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Spor

Mehmet Sadık Vefa, TMF Başkanı oldu

Mehmet Sadık Vefa, Türkiye Motosiklet Federasyonu başkanlığına seçildi, 98 oy aldı.

05.11.2024 12:46
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Türkiye Motosiklet Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Mehmet Sadık Vefa getirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun Olağan Genel Kurulu, Crowne Plaza Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.

Seçime tek aday giren Mehmet Sadık Vefa, 99 delegeden 98'inin oyunu alarak başkanlığa seçildi, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Mehmet Sadık Vefa, genel kurulda yaptığı konuşmada, 25 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar'ı rahmetle andığını belirterek, şöyle konuştu:

"İki dönem süren başkanvekilliği görevimden sonra tek aday olarak bugün bana duyulan güven için motosiklet ailemize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra, 'Yaptıklarımız için değil, yapacaklarımız için devam' sloganıyla bütün motosiklet camiası el ele vererek birlik ve beraberlikle yeni başarılara koşacağımızdan eminim."

Mehmet Sadık Vefa, seçimin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında da "Asıl hedefimiz 10 yıl içerisinde dünyanın her yerinde bayrağımızı göndere çekecek ve İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcularımızı yetiştirip, ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil etmektir. 2024 yılı Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanan Toprak Razgatlıoğlu'na emeklerinden dolayı TMF Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ile Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ülkemizi temsil eden bütün sporcu kardeşlerime, desteklerini esirgemeyen kulüplerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Başkan Mehmet Sadık Vefa'nın yönetim kurulunda Ogün Baysan, Gökmen Çiçek, Mahmut Nedim Akülke, Sadık Özdemir, Ğanim Umu, Mevlüt Kolay, Sacit Ünal, Anıl Günyeli, Tolga Uyar ve Mustafa Kerem Unutulmaz yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mehmet Sadık Vefa, TMF Başkanı oldu - Son Dakika

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