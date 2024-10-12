Menemen FK Giresun Deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Elazığspor'u 3-0 yenerek zirve yarışında iddialı konuma gelen Menemen Futbol Kulübü, 7'nci hafta müsabakasında yarın Giresunspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde Ali Emir Yolcu'nun düdük çalacağı maç saat 19.00'da başlayacak.
Menemen FK'da Elazığspor maçında kırmızı kart gören orta saha Burak Avşar, Giresun deplasmanında forma giyemeyecek. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür 16 puanla yenilgisiz yollarına devam ettiklerini belirterek, "Giresunspor maçında da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. İyi hazırlandık, evimize 3 puanla döneceğimize inanıyorum" dedi.
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