Menemen FK Kadro Yapılandırıyor

Spor

Menemen FK, devre arasının girmesiyle birlikte kadrosunu yapılandırma çalışmalarına başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son haftalarda aldığı sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Menemen FK, ligin ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamladı. Son 6 maçında 3 beraberlik 3 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan sarı-lacivertliler, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına da başladı. Sarı-lacivertlilerde fazla süre alamadığı için mutsuz olduğu öne sürülen 5 futbolcuya izin verildiği ifade edildi. Kadroda düşünülmeyen Hakan Selim Yıldız, Onat Kutay Kurt, Tamer Gümüş, Onur Şahbaz ve Burak Avşar'ın ligin ikinci yarısı için kendilerine kulüp bulmaları gerektiği bildirildi. Böylece oyuncuların da harekete geçtiği ve kısa bir süre içerisinde somut adımlar atacağı öğrenildi. Play-off hattından üst sıraları zorlamak isteyen Menemen FK'nın da Burhanettin Basatemür'ün raporları doğrultusunda en az 3 transfer yapacağı belirtilirken ilk önceliğin forvet hattı olacağı ifade edildi. Böylece İzmir ekibinin ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Yakup Anıl Karadağ, Yozgat Bozokspor'a imza atmıştı. - İZMİR