Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı - Son Dakika
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Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı

14.03.2022 16:02
Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı

Müsabakaya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbol hakemi Salih Ulu mezarı başında anıldı.

Müsabakaya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren futbol hakemi Salih Ulu mezarı başında anıldı.

2016 yılında Rize'ye maç yönetmeye giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Kayseri bölgesi merhum hakemlerinden Salih Ulu, bugün mezarı başında anıldı. Asri mezarlıkta bulunan mezarı başında dualarla anılan Salih Ulu için, meslektaşları bir araya geldi. Anma etkinliğine Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen, Kayseri İl Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Cengiz Duman, Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Necati Selçuk Şahin, merhum Salih Ulu'nun babası Üzeyir Ulu, ağabeyi Ahmet Ulu ile İl Hakem Kurulu, Kayseri Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yönetim Kurulu, hakem ve gözlemcileri katıldı. Anma etkinliğinde Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.

Yapılan Hatim duasının ardından mezara konulan karanfil konuldu. - KAYSERİ

Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı

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Kayseri, Futbol, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Merhum hakem Salih Ulu unutulmadı - Son Dakika


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