Mersin ekibi play-off için kritik maça çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Mersin ekibi play-off için kritik maça çıkıyor

Mersin ekibi play-off için kritik maça çıkıyor

Mersin Spor Kulübü, Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı maçta galip gelerek play-off'a direkt girmek istiyor.

04.04.2025 15:20
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek Mersin Spor Kulübü (MSK) hazırlıklarını sürdürüyor. Başantrenör Can Sevim, "Direkt play-off'a gitmek için bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için çok değerli ve kritik" dedi.

MSK, Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında 6 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren MSK, taraftarının da desteğiyle mücadeleden galip ayrılmayı hedefliyor. Maçın oynanacağı Servet Tazegül Spor Salonu'nda taktik idmanlarını sürdüren Mersin ekibi, ligdeki 13. galibiyeti almanın planlarını yapıyor.

"Yolumuza devam etmek istiyoruz"

Geçen hafta oynadıkları Fenerbahçe maçında iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten Başantrenör Can Sevim, takım kaptanı Cruz'un mücadelenin son dakikalarında haksız şekilde 5. faul kararıyla oyun dışı kaldığını, neticesinde de sahadan yenilgiyle ayrıldıklarını ifade etti. Büyükçekmece Basketbol maçından taraftarların da desteğiyle galibiyetle ayrılmak istediklerini dile getiren Sevim, "Direkt play-off'a gitmek için bundan sonra oynayacağımız her maç bizim için çok değerli ve kritik olacak. O yüzden Büyükçekmece Basketbol maçını, seyircimizin de desteğiyle kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Canberk Kuş: "Play-off hattına direkt girmek istiyoruz"

Oyunculardan Canberk Kuş da Büyükçekmece Basketbol maçının lig sonu hedefi için önem arz ettiğini belirterek, "Play-in'e kalmadan sezonu en az 6. sırada bitirip play-off hattına direkt girmek istiyoruz. O yüzden bizim için çok önemli bir maç olacak" dedi. Taraftarlara da çağrıda bulunan Kuş, "Biz, siz yanımızdayken güçlüyüz, hepinizi maça bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ömer Oralkan: "Taraftarlarımızı maça bekliyorum"

Takımın genç oyuncularından Ömer Oralkan ise taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılacaklarını söyleyerek, "Fenerbahçe maçında çok iyi mücadele ettik. Aynı mücadeleyi Büyükçekmece maçında da ortaya koyarsak yeneceğimizi düşünüyorum. Tüm taraftarlarımız maça bekliyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mersin ekibi play-off için kritik maça çıkıyor - Son Dakika

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