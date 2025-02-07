Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Mersinspor: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Olaseni 6, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Deniz Kılıçlı
Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Akyazılı, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 16, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5
1. Periyot: 15-23
Devre: 29-42
3. Periyot: 54-66
Normal süre: 80-80
Beş faulle çıkanlar: 31.00 Hakan Sayılı (Karşıyaka), 38.00 Canberk Kuş (Mersin Spor ), 41.00 Thomas Akyazılı (Karşıyaka), 43.27 Muhsin Yaşar (Karşıyaka), 44.00 Kartal Özmızrak (Mersin Spor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersinspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87 yendi.
Son Dakika › Spor › Mersinspor Uzatmada Kazandı - Son Dakika
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