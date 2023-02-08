Mert Günok, Gaziantep FK'nın futbolcusu Furkan'la konuşmasını anlattı: Tesisleri yıkılmak üzere - Son Dakika
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Mert Günok, Gaziantep FK'nın futbolcusu Furkan'la konuşmasını anlattı: Tesisleri yıkılmak üzere

08.02.2023 17:24

Beşiktaşlı futbolcular, Vodafone Park'taki deprem yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi. Çalışmalara katılan Mert Günok, Gaziantep FK'da forma giyen Furkan Soyalp'le yaptığı görüşmeyi anlattı. Günok, "Depremden sonra tesislerinin yıkılmak üzere olduğunu söyledi. Bana 'Oradakiler burada yaşanan durumun farkında mı?' diye sordu" şeklinde konuştu.

Beşiktaş, deprem felaketinin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara siyah-beyazlıların tecrübeli kalecisi Mert Günok da katıldı. Mert Günok, Vodafone Park'taki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

"MARKETLERDE BİRÇOK ŞEYİN BİTTİĞİNİ GÖRDÜK"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan tecrübeli kaleci, "Söylenecek fazla bir şey yok. Biz de arkadaşlarımızla marketlerden alabileceğimiz, ne varsa alıp buraya getirmeye çalıştık. Gördüğüm kadarıyla zaten bütün insanlar seferber olmuş durumda. Marketlerde birçok şeyin bittiğini gördük. Herkes yardıma koşuyor. Alabildiğimizi alıp buraya geldik. Kimin ne kadar imkanı varsa, oradaki insanlar için ne alabiliyorlarsa, ne bulabiliyorlarsa buraya ve diğer yardım yapan yerlere getirmelerini rica ediyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Umarım enkazda kalanlar da bir an önce bulunur" diye konuştu.

"TESİSLERİ YIKILMIŞ"

Depremlerin ardından Gaziantep FK'da forma giyen Furkan Soyalp ile görüştüğünü aktaran Günok, "Gaziantep'te Furkan Soyalp ile görüştüm. O olaydan sonra Antep'te tesislerinin yıkılmak üzere olduğunu söylemişti. Bir gün boyunca takım arkadaşları ve aileleriyle fitness salonunda kalmışlar. Onlar da çok korkmuşlardı. Hatta bana 'İstanbul'da insanlar buradaki durumun farkında mı?' diye sordu. Onunla görüşme şansım oldu. İşin boyutu günler geçtikçe ortaya çıkıyor. Keşke elimizden çok daha fazla şey gelseydi. Umarım enkaz altında kalan insanlar canlı olarak çıkarlar. Bizim yapabileceğimiz maddi manevi ne destek varsa yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Mert Günok, Gaziantep FK'nın futbolcusu Furkan'la konuşmasını anlattı: Tesisleri yıkılmak üzere - Son Dakika

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