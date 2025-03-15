Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final biletini Rangers'a penaltılarda kaptıran Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın '' ''Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız'' dediği öğrenilirken son penaltıyı kaçıran Mert Hakan'ın ise gözyaşlarına hakim olamadığı belirtildi.

15.03.2025 17:52
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonunda elenen Fenerbahçe'de karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaşananlar ve teknik direktör Jose Mourinho'nun yaptığı konuşma ortaya çıktı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Fanatik'te yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, soyunma odasında futbolcularına sarılarak moral verdi. Mourinho'nun "Hepinizle gurur duyuyorum. Siz de kendinizle gurur duymalısınız" dediği ve bu sözlerinin büyük alkış aldığı ifade edildi.

Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı

MERT HAKAN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAMIŞ

Son penaltıyı kaçıran Mert Hakan Yandaş'ın ise soyunma odasında büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı. 30 yaşındaki futbolcunun gözyaşlarına hakim olamadığı, arkadaşları ve teknik ekibin ise ona moral verdiği aktarıldı.

Mert Hakan ağlamış! Mourinho\'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Mert Hakan ağlamış! Mourinho'nun Rangers maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Mustafa Görmüş:
    ağlamakla olmaz defolsun gitsin kulüpten 74 14 Yanıtla
  • trgyky1978:
    ayılarda ağlarmış öğrenmiş olduk 41 11 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    kedi kedi olali bi fare yakalayacakti o da olmadi.. isi gucu eyyam. yasina basina yazik bu mhy denen adamin 37 5 Yanıtla
  • Ömer Güldoğdu :
    Maymunlara ağlamak yakışıyor 19 8 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    GS YA LAF YETİŞTİR.!!! 17 6 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Bu neyi ile gündeme geldi..??? 7 2 Yanıtla
  • Seyfullah Adıgüzel:
    hava cıva boş iş yani 4 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GÖRENDE BIR SEY KAYBETMIS ZANNEDER , SEN HIC KAZANMADIN KI TEK DERDIN NUMARA, TAKLA, ÇİRKEFLİK 4 1 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Ya bir Fenerbahceli olarak böyle adamların faydadan çok takımında ailesinde çevresinde zararı dokunur. adam futbolcumu ,serserilik belli değil. 4 0 Yanıtla
  • İbrahim Soytetir:
    Ağlamayı bilmez o ulumuştur Karaktersiz itttt 0 0 Yanıtla
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