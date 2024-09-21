Mertens Derbide Şov Yaptı

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Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, Fenerbahçe derbisinde attığı golle bu sezon Süper Lig'de 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens kaydetti. Müsabakanın 28. dakikada Yunus Akgün'ün ortasında ceza sahası içinde Victor Osimhen'in indirdiği topu alan Mertens kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu.

37 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Dries Mertens 75. dakikada yerini Roland Sallai'ye bıraktı. - İSTANBUL