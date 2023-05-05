Mertens ve Hamsik, Napoli'nin tarihi şampiyonluğunu tebrik etti - Son Dakika
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Mertens ve Hamsik, Napoli'nin tarihi şampiyonluğunu tebrik etti

05.05.2023 08:38

Napoli'nin İtalya Serie A'da ulaştığı tarihi şampiyonluk sonrası Mertens ve Hamsik sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Napoli'nin efsane futbolcuları arasında yer alan iki yıldız futbolcu, yaptıkları paylaşımla Napoli'nin şampiyonluğunu kutladı.

İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray forması giyen Mertens ile Trabzonspor'da top koşturan Dries Mertens, İtalyan ekibinin şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.

"GURUR DUYUYORUM"

Dries Mertens efsanesi olduğu Napoli'nin şampiyonluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Belçikalı yıldız paylaşımında, "Gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.

HAMSİK ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI

Uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Napoli'nin şampiyonluğunu kutlayan bir diğer isim olan Hamsik ise "Tebrikler" paylaşımında bulundu.

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İtalya Serie A, Dries Mertens, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mertens ve Hamsik, Napoli'nin tarihi şampiyonluğunu tebrik etti - Son Dakika


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