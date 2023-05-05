Mertens ve Hamsik, Napoli'nin tarihi şampiyonluğunu tebrik etti

İtalya Serie A'da Napoli, 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray forması giyen Mertens ile Trabzonspor'da top koşturan Dries Mertens, İtalyan ekibinin şampiyonluğuyla ilgili paylaşım yaptı.
Dries Mertens efsanesi olduğu Napoli'nin şampiyonluğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Belçikalı yıldız paylaşımında, "Gurur duyuyorum" ifadesini kullandı.
Uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Napoli'nin şampiyonluğunu kutlayan bir diğer isim olan Hamsik ise "Tebrikler" paylaşımında bulundu.
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