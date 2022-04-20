Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı - Son Dakika
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Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı

20.04.2022 20:22

Mesut Özil'in menajeri Erkan Söğüt, yıldız futbolcunun Fenerbahçe'de kadro dışı kalmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Söğüt, "Şu anda yeni bir gelişme yok. Ama umut her zaman var. Neden olmasın Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Ben umutsuz değilim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin çok uzağında kalan Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal ile yaşadığı sorunların ardından kadro dışı bırakılmıştı. Yıldız futbolcunun menajeri Erkan Söğüt konuya ilişkin son gelişmeleri açıkladı.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDECEK"

Sabah'a konuşan Erkut Söğüt, Mesut Özil ve kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Söğüt, "Şu an bu konuyu konuşmak için uygun bir ortam değil. Görüşmelerimiz devam edecek." dedi.

"BEN UMUTSUZ DEĞİLİM"

Erkut Söğüt, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Şu anda yeni bir gelişme yok. Ama umut her zaman var. Neden olmasın Mesut tekrar takımla çalışmalara başlayabilir. Ben umutsuz değilim. Üniversitedeki konferans ve bazı görüşmeler için İstanbul'daydım, Londra'ya dönüyorum. Yeni bir gelişme yok" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Spor Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Menajeri resmen açıkladı - Son Dakika
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